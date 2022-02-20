躍動港島南推展多項工程　包括翻新黃竹坑道天橋

發展局早前發布躍動港島南首份概念總綱計劃，涵蓋黃竹坑、香港仔及鴨脷洲地區。近日再有新進展，躍動港島南辦事處總監區潔英指，正準備發布概念總綱2.0版本，並正在區內推展多個工程項目，包括翻新黃竹坑道天橋和行人路及重鋪鴨脷洲大街路面。

區潔英表示，正於區內推展多個小型工程項目，包括連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的「綠色連線」，增加行人過路處、改善海濱的海事標示牌，以及在鴨脷洲東北部提供更多登岸設施等。區續說，大型項目，如重建及優化黃竹坑康體設施的「一地多用」發展、擴建香港仔避風塘等，則會按工務工程的程序來推展。

此外，政府去年12月展開了一項顧問研究，為上述提及的地方制定全面的行人環境及交通改善建議，並舉辦了「黃竹坑綠色連線」設計比賽，政府將以得獎作品的設計構思實施項目，相關工程會在今年內展開。奪冠的團隊隊長劉瀟然表示，把香港仔郊野公園和黃竹坑便捷地連繫起來，並透過自然元素和具工業氛圍的都市構件，以互相滲透的方式，把人一步一步從黃竹坑站帶往香港仔郊野公園。