第六輪防疫抗疫基金支援漁農業界　明起接受申請

由於鮮活副食品批發市場的批銷商及本地漁農生產者的經營受新冠疫情影響，政府將在第六輪「防疫抗疫基金」下向他們提供財政紓緩措施，預計約有1.1萬個鮮活食品批銷商及本地漁農生產者受惠，明日（21日）起接受申請；同時亦為漁業發展貸款基金借款人提供一次性為期一年的免息延期還款安排。

漁農自然護理署發言人今（20日）表示，每個在魚類統營處轄下批發市場營運的活海魚批銷商可獲10萬港元資助；其他每個在公營或私營副食品市場經營的鮮活食品批銷商（包括冰鮮海魚、淡水魚、蔬菜、鮮果及蛋品，但不包括活家禽及凍肉）則可獲2萬港元（但以相同商業登記營運多間分店的商戶的總資助額不超過10萬港元）；每艘聘有內地漁工的漁船或收魚艇的船東亦可獲2萬港元；每個本地漁農生產者（包括蔬菜農場、水耕生產場、花卉農場及苗圃、海魚養殖場、塘魚養殖場及無聘用內地漁工的漁船或收魚艇擁有人或經營者，但不包括禽畜農場）則可獲1萬港元。

此外，政府會向每名貸款基金借款人提供一次性為期一年的免息延期還款安排。漁護署將向所有貸款基金借款人發出通知信件並附上確認回條。

第六輪「防疫抗疫基金」下為本地漁農業界提供的財政資助由明起接受申請。有關鮮活食品批銷商、本地漁農生產者，即蔬菜農場、水耕生產場、花卉農場及苗圃、海魚養殖場及塘魚養殖場擁有人或經營者的申請截止日期為4月4日；至於漁船或收魚艇船東，申請截止日期為5月20日。貸款基金的借款人則須於4月25日或之前將確認接受有關安排的回條遞交。