無家者及居不適切居所者難隔離　組織倡提供協助

新冠肺炎疫情嚴峻，政府倡輕症患者及密切接觸者居家隔離。社區組織協會指，不少無家者及居住在不適切居所者，一旦確診或成密切接觸者就沒有合適的居所隔離，呼籲政府優先為他們提供協助，盡快移送致檢疫設施，以及提供醫療和生活物品支援，以減低檢疫期間的播毒風險。

社區組織協會對於社會應對疫情有多項建議，其中指出，內地醫療當局曾表孫，中醫對確診者的治療及康復成效顯著，中藥食療亦可增強民眾身體免疫力，因此應一併聯聯繫各中醫及中醫服務機構，資助有需要的確診者接受中醫治療，並資助體弱人士善用中醫藥，固本培元，增強體質及抗疫力。

另外，近日疫情揭示公營醫療服務已供不應求，無數確診者或病人均等候入院接受治療、不少居家的密切接觸者亦缺乏醫療支援，建議當局主動聯繫私家醫院和私家執業醫生，透過公私營合作購買私家診所醫療服務，資助私家醫療機構治療社區中的確診病患者，或購買私家醫院病床和治療服務，紓緩院前線醫護及醫療服務嚴重短缺的問題。