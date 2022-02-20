今增6067確診　其中6055人屬本地感染　添14名患者死亡

第5波新冠肺炎疫情日甚一日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(20日)新增6,067宗確診個案，其中2,733宗經醫管局檢測確診，其餘3,334宗則由衞生防護中心檢測化驗，當中有3,188人懷疑感染Omicron變種病毒，34人則疑染Delta，另有114宗待驗或病毒量不足以化驗。此外，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，再有14名確診病人死亡，涉及7男7女，年齡介乎70至94歲。公立醫院現時有十多人情況危殆，另有幾十人病情嚴重。

張竹君表示，本地呈報數字持續上升，上周四(17日)之前每日平均錄得4,000多宗，上周五(18日)則增至7,000多宗，而昨日(19日)更已突破萬宗。雖然現有的社交距離措施已收緊，但她認為有必要維持。張又指，至今有超過240間安老院舍出現確診個案，至少197名院舍員工、672位院友染疫。

何婉霞公布，截至今日凌晨，共有3,601名病人分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。約2,300人於竹篙灣社區隔離設施隔離，約200人於荃灣帝盛酒店社區隔離設施隔離；有227人康復出院；目前公院隔離病床使用量超過90%。她表示，深切治療部(ICU)用量大約60%，通常是年長病人，惟入到ICU無可避免有入侵性的程序，故會與病人家屬討論。

她表示，前線抗疫醫護人員很多連用膳時間都沒有，當局會繼續檢討，尋求方法改善工作壓力及環境。她又指，明白很多病人等候很久才見到醫生，感到不開心，但希望不要把情緒放在醫護人員身上，因求診人數太多，無論多努力也無法即時回應病人的要求，希望大家諒解，讓醫護人員專心照顧病人。

何呼籲私家同業加入抗疫團隊，以多方面減輕公立醫院的壓力，當局會盡快落實細節。她續稱，第1至第4波疫情都有轉介病人都私家醫院，未來會繼續加強溝通，其中1個方案是轉介康復中的療養病人，以騰出床位及人手。她感謝多個政府部門協助聯絡滯留社區的病人，當局會尋找更多室內場館做社區隔離設施，並尋求更多方法運送及支援病人。