私家醫院將分擔公院療養病人　何婉霞籲勿向醫護發洩情緒

本港新冠肺炎疫情前所未有地嚴峻，公立醫院病床爆煲，外界不少聲音期望私家醫院幫忙分擔公立醫院的壓力。醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(20日)表示，政府正與私家醫院探討公私營合作，其中一個方向是轉介康復中的療養病人到私家醫院治理，以騰出床位及人手。她亦呼籲社會不要將不快情緒發洩到醫護人員身上，因人手不足及求診過多，難以即時回應要求。

何表示，政府於第1至第4波疫情，都有透過公私營合作計劃，轉介病人到私家醫院診治。近日也正進行溝通，希望盡快落實細節。她指，私家醫院的同業反應積極及正面，暫時考慮的方案就是照顧康復及療養中的病人，以騰出床位及人手，但希望持續溝通，達成更多方案。

何續指，近日確診人數基數大，就算只有10%人來急症室，已經會造成龐大壓力。前線抗疫醫護人員很多連用膳時間都沒有，當局會繼續檢討，尋求方法改善工作壓力及環境。她又指，明白很多病人等候很久才見到醫生，感到不開心，但希望不要把情緒宣洩在醫護人員身上，因求診人數太多，無論多努力都無法即時回應病人要求，希望大家諒解，讓醫護人員專心照顧病人。醫院也會繼續調派人手支援壓力點。

何又指，前幾日滯留室外的病人，大部分會移到醫院的物理治療部、員工休息室等空間，這些醫院設施本身有通風系統，當局已因應有新冠病人等候，除了加強空氣流通之外，也會在裏面擺放消毒空氣裝置，減低傳染機會。目前各間醫院都只有數人在外短暫等候，她坦言如果再有更多病人，這些新增病人便可能需要院外等候片刻。