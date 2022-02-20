據悉彩榮路體育館轉作隔離設施　專門接收輕症新冠患者

據了解，彩榮路體育館將會用作社區隔離設施，接收輕症患者，將成為第一個轉為隔離設施的體育場地。東網正向相關部門查詢。

議員顔汶羽於社交媒體表示，九龍灣彩福邨的彩榮路體育館將會臨時用作為照顧正準備出院患者的場地，會有醫護人員駐場照顧病患，預計會接收不多於150名病患者，由今晚較夜時間起開始運作。

顏指，彩榮路體育館的抽風系統是獨立運作，亦經機電署再三確認，確保排出的氣體是安全。目前暫定救護車會由彩禧路公園的消防通道進出，患者會由體育館正門出入。體育館外的公園一段路會圍封，往彩德方向的居民要由彩福邨羅馬廣場旁行人路繞過彩和樓後往彩德邨，街市的出入口維持不變。另外，彩和樓平台公園亦會關閉及鎖上，以確保體育館與居民保持應有的距離。

翻查資料，彩榮路體育館為康文署轄下，位於彩榮路58號彩福邨第三期，去年12月29日起投入服務。體育館總面積約9380平方米，設施包括多用途主場，可用作2個籃球場或2個排球場或8個羽毛球場、乒乓球室、健身室、室內緩跑徑、兒童遊戲室及2個活動室。