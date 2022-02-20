消防處錄279人染新冠　包括170名消防員及93名救護

消防處有279人感染新冠肺炎，其中包括170名消防員及93名救護人員。

第5波新冠肺炎疫情無遠弗屆，連日來不少政府部門均出現大量職員感染！消防處今日(20日)表示，截至晚上7時，有279人證實確診或初步驗出帶有新冠病毒，當中包括170名消防人員及93名救護人員。

此外，知識產權署亦有1名於胡忠大廈24樓公眾櫃枱工作的員工確診，其最後上班日期為上周二(15日)，負責支援投遞箱服務，工作期間與同事保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。署方設於胡忠大廈24樓的投遞箱服務，將於明日至周三(21至23日)暫停。

至於該櫃枱已於本月7日起關閉，署方已要求同層相關職員接受病毒檢測，並在家工作直至取得非染疫檢測結果。有關處所亦已完成徹底清潔及消毒工作，知識產權署會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當的跟進。

選舉事務處亦得悉1名助理文書主任染疫，被列為初步個案，另有1名臨時工人經快速測試驗出帶有病毒。2人均於香港灣仔港灣道25號海港中心10樓工作，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩載口罩。當局已安排與中招職員一同工作的人員進行檢測，並為相關地方進行徹底清潔和消毒，而設於同層的接待處將於明日開始暫停開放，直至另行通知。

其中，助理文書主任最近一次上班日期為上周四(17日)；而該名臨時工人最近上班日期則為上周五(18日)他在接待處櫃位隔板後工作，與公眾保持適當社交距離。

另外，社會福利署亦有5個辦事處有職員中招，須暫時關閉直至另行通告。其中，確診職員包括1名保護家庭及兒童服務課(荃灣及葵青)的社會工作主任，以及1名保護家庭及兒童服務課(屯門)的院舍服務員；而初步確診個案則涉及北沙田社會保障辦事處1名文書助理、鰂魚涌綜合家庭服務中心1名助理文書主任，以及土瓜灣社會保障辦事處1名二級社會保障主任。

另有3個辦事處則因有員工懷疑感染而同樣需要暫時關閉直至另行通告，分別為西葵涌社會保障辦事處、社會保障付款組，以及銅鑼灣綜合家庭服務中心。