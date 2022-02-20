恐禁聚措施難以放寬　議員促推保就業減僱主租金薪酬壓力

本地第5波新冠肺炎疫情嚴峻，確診數字屢創新高，港府仍在研究可以如何作進一步收緊社交距離措施。有商界議員表示，暫未接到有關政府再收緊措施方向的消息，但認為在現時疫情下禁聚措施恐難以放寬。

批發及零售界議員邵家輝接受查詢時表示，不少僱員正面對停薪留職，有能力的僱主已盡力在農曆年發放薪金，而經過兩年時間，僱主亦面對經營困難，難為員工提供協助。他指雖然政府推出1萬港元失業援助，惟這批停薪留職僱員卻未能受惠，認為極不合理。

他強調政府應盡快推出新一輪保就業計劃，協助被迫停業處所僱主應付租金及僱員薪酬，希望可同心協力解決今次疫情。又指失業援助「宜鬆不宜緊」，應令更多人受惠，特別是被勒令停業處所的員工，直言「你諗住勒令停業處所老細繼續畀晒100%人工，咁樣合理咩」。

他又指政府在應對疫情應「長痛不如短痛」，「唔好做啲唔做啲」，建議以嚴厲封行措施找出確診人士，與社區隔離，盡快清零，令市民可盡快回到崗位工作。