新冠疫情致樓市交投銳減　政商界促港府撤辣救市

本港受新冠肺炎疫情打擊，樓市岌岌可危，政商界均認為政府應盡快撤銷樓市辣招。有議員及地產界人士表示，疫情令本港經濟大受打擊，擔心政府遲遲不行動會錯過撤辣的最佳時機，令中小企及小市民無法套現，促政府檢視現行的樓市辣招，包括考慮局部性措施撤辣。

議員吳永嘉指出，受疫情影響，本港經濟仍然不景，不少中小企面臨困境。他續說，中小企雖擁有資產，甚至擁有多間店舖，但缺乏流動資金，惟受政府辣招影響，仍難以售賣店舖套現止蝕。他認為為政府可有限度撤辣，例如企業連續半年營業額下跌，或市民連續半年失業，便容許他們毋須繳付「辣招」售出店舖或住宅套現。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第5波疫情令正在復甦的樓市及經濟轉向，近期市場成交銳減，建議港府檢視現行的樓市辣招。

他指出，不少業主或商家在疫情下有套現應急需要，惟受制於額外印花稅(SSD)的3年期限，部分甚至在疫情未發生前已入市的業主，現時沽貨仍要支付相關辣稅，難以套現自救。故此應放寬SSD年期或稅率，現時嚴峻環境下甚至可考慮撤銷該項辣稅。

此外，他認為港府可考慮進一步增加高成數樓按的門檻，由現時最高1,000萬港元，增加至1,800萬港元，並放寬目前高達樓價15%的新住宅從價印花稅，這些都有助激活市場換樓活動，對經濟有正面幫助。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，據差餉物業估價署資料，私宅售價指數的走勢於去年10至12月期間累跌約1.4%，但2021年全年樓價仍有約3.3%增長。雖然今年1、2月份的數據尚未公布，但幾可肯定跌勢將會持續，預期首季樓價將蒸發去年全年升幅。

他指出，以現時跌勢要求政府撤銷辣招仍言之尚早，但倘若首季樓價出現5%以上回落幅度，政府或會開始審視辣招條款，較合理做法是撤銷額外印花稅(SSD)，讓有實際套現需要的業主沽樓，而不用額外受罰。