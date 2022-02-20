待入院或隔離病人明起須戴電子手環　獲送院後可自行剪去

第5波新冠肺炎疫情大爆發，近日每天不斷有患者未能送院或安排隔離。港府今日(20日)宣布，將於明日(21日)起，陸續向尚待入院或隔離設施人士，派發電子手環和抗疫物資包，並向提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議。若他們最終獲送醫院或隔離設施，可自行剪斷和棄置電子手環，並在接受治療和隔離後，遵照相關條件出院或完成隔離。

由於有關設施目前仍然供不應求，個別尚待入院人士可能未能及時獲送醫院或隔離設施。如尚待入院人士在檢測證實染疫後第14天，仍未獲送醫院或隔離設施，可進行檢測包括快速抗原測試，如結果未有驗出病毒，相關人士將毋須再接受隔離，可離開家居，如常生活；如結果帶有新冠，則仍須留在家中等候，每天進行快速抗原測試，直至沒有驗出病毒，方可離開家居，如常生活。

當局指，如家居環境許可，尚待入院者應留在自己的房間，並關上房門，其他人不應進入；在離開房間時則須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。他們應盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸、共同進餐和共享私人物品。

另外，尚待入院人士需自行安排所需的基本日常用品和食物，可透過親友供應或經互聯網/電話以非接觸付款方法訂購，惟上門送遞人員只可將物品放在單位門外，不可進入屋內，期間亦要避免面對面接觸，以減低感染風險。民政事務總署會設立熱線： 1833019，方便這些人士在無法自行安排基本日常生活所需時求助。

此外，醫院管理局調整感染人士需逗留社區隔離設施的日數。就獲送入社區隔離設施的人士，如家居情況許可者，例如沒有和其他人同住，或同住成員中沒有如長者、懷孕婦女或免疫力較低者等高風險人士，會在核酸檢測證實確診後的第7天再次進行檢測，如結果沒有驗出病毒便可以回家，並在家居逗留至第14天再進行檢測，屆時如結果仍沒有病毒，可離開家居如常生活；若結果帶有病毒，則仍須留家，並每天進行檢測，直至沒有再驗出病毒才可離開家居，如常生活。

至於第7天檢測結果驗出病毒者，則需繼續留在社區隔離設施，逗留至第14天再行檢測，如屆時結果不帶病毒，可離開社區隔離設施；反之則仍須留在社區隔離設施，同樣要每天進行檢測，直至沒有驗出病毒，才可離開社區隔離設施。

對於家居情況不許可者，如同住成員有一些高風險人士，會在核酸檢測驗出病毒後第14天進行覆檢，如當天結果無病毒，可離開社區隔離設施如常生活；反之則須留在社區隔離設施，每天進行檢測至不帶病毒，才可離開隔離設施。