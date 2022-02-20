環團指27%商場利是封印生肖動物　促避免助市民重用利是封

農曆新年過後，不少人已拆利是，有環保團體舉辦回收利是封活動，收集利是封並製作「新生利是封」於明年再派發。團體今日(20日)表示，今年派發超過337萬個再生利是封，推算為市民節省超過500萬港元，預計今年可回收達700萬個利是封，較去年逾560萬個多25%。但他們指仍有部分商場以生肖圖案作利是封設計，令相關利是封難以重用，促企業避免印製該年生肖的利是封。

環保團體綠領行動表示，一直留意市面上利是封設計及派發的情況，發現今年普遍商場仍有以消費指定金額鼓勵市民換領全新利是封。他們抽查了44間各大小型商場，發現當中27%仍然採用生肖圖案作設計。團體認為，利是封印有年份、生肖、姓氏或任何可表達該年份之圖案或文字將減低利是封可重用的機會。他們又呼籲，企業印製利是封時應考慮選用用紙較少及設計簡單的利是封，以減少耗用紙張。

本港連續2年受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，綠領行動指，利是封回收重用活動亦受影響，今年不少參與機構因應營業模式及時間改變而臨時未能參與計劃，令新生利是封派發點由去年的150個大減至今年只有50個，仍合共派出超過337萬個新生利是封。他們以平均每個利是封值1.5港元推算，合共為使用新生利是封的市民節省超過500萬港元。

綠領行動總幹事何漢威認為，利是封回收重用發展至今，除了環保亦為企業及市民節省金錢，預計今年仍可收集到700萬個利是封，呼籲市民回收利是封時，要謹記注意個人衞生。團體指，市民可於3月2日前，到包括個別商戶或油站的378個公眾回收點回收利是封，詳情可參閱計劃網站。