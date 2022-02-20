涉多宗新冠個案　粉嶺牽晴間10座等21廈納強檢

因應多宗新冠肺炎感染個案，再有21個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(20日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月7日至今日期間，曾身處該21個指明地方超過2小時，必須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方如下：

1.葵涌荔景邨日景樓

2.青衣長發邨敬發樓

3.青衣灝景灣2座

4.大圍美林邨美桃樓

5.大圍美田邨美景樓

6.屯門富健花園10座

7.天水圍天盛苑盛賢閣

8.大埔寶雅苑家和閣

9.大埔廣褔邨廣禮樓

10.牛頭角牛頭角下邨貴新樓

11.黃大仙東頭(二)邨裕東樓

12.長沙灣蘇屋邨壽菊樓

13.秀茂坪曉麗苑曉天閣

14.柴灣小西灣邨瑞明樓

15.柴灣環翠邨喜翠樓

16.香港仔田灣邨田健樓

17.石硤尾石硤尾邨21座

18.沙田禾輋邨景和樓

19.屯門育康街8號慧景閣

20.粉嶺牽晴間10座

21.荃灣荃景花園9座