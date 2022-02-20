涉多宗新冠個案 粉嶺牽晴間10座等21廈納強檢
2022年02月20日 22:21
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因應多宗新冠肺炎感染個案，再有21個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(20日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求任何人士於2月7日至今日期間，曾身處該21個指明地方超過2小時，必須接受病毒檢測。
政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
指明地方如下：
1.葵涌荔景邨日景樓
2.青衣長發邨敬發樓
3.青衣灝景灣2座
4.大圍美林邨美桃樓
5.大圍美田邨美景樓
6.屯門富健花園10座
7.天水圍天盛苑盛賢閣
8.大埔寶雅苑家和閣
9.大埔廣褔邨廣禮樓
10.牛頭角牛頭角下邨貴新樓
11.黃大仙東頭(二)邨裕東樓
12.長沙灣蘇屋邨壽菊樓
13.秀茂坪曉麗苑曉天閣
14.柴灣小西灣邨瑞明樓
15.柴灣環翠邨喜翠樓
16.香港仔田灣邨田健樓
17.石硤尾石硤尾邨21座
18.沙田禾輋邨景和樓
19.屯門育康街8號慧景閣
20.粉嶺牽晴間10座
21.荃灣荃景花園9座
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