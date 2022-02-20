政府跨部門打擊違反防疫　發676張告票　最少10外傭被罰款

政府昨日(19日)及今日(20日)進行跨部門聯合執法行動，打擊違反防疫規例的行為，共發出676張定額告票，當中包括667張涉及違反2人禁聚令及口罩令的定額告票，最少有10名外傭因為違例而被罰款。

食物環境衞生署、警務處、勞工處及康樂及文化事務署過去兩日派員到多區，在一些市民周末及假日聚集的公眾地方執法，包括金鐘添馬公園、中環愛丁堡廣場、遮打道行人專用區、皇后像廣場等，就有關佩戴口罩及禁止於公眾地方兩人以上的羣組聚集等防疫規例進行聯合執法行動。

行動中，食環署向違反潔淨罪行的人士發出合共9張定額告票，並在灣仔糖街及維多利亞公園附近撿取四批小販棄置物品，包括熟食及煮食工具，合共約75公斤，亦向違反《食物業規例》（第132X章）食肆經營者提出3宗檢控。

截至今日下午6時，警方向71名違反2人禁聚令人士發出定額罰款通知書；同時亦向582名沒有妥善佩戴口罩的人士發出定額罰款通知書。勞工處亦發現9名外傭違反2人禁聚令，而1名外傭沒有妥善佩戴口罩，涉嫌違反口罩令，相關人士收到定額罰款通知書。

康文署人員在轄下場地共進行大約3,400次巡查，其間共發出超過640次口頭勸諭，並向4名涉嫌違反口罩令人士發出定額罰款通知書。政府發言人強烈呼籲市民切勿鬆懈，並要遵守防疫規例。