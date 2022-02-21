電動車充電易資助計劃　超額申請兼審批緩慢

港府於前年10月推出「EV屋苑充電易資助計劃」，耗資20億港元為約6萬個現有私人住宅樓宇及屋苑停車場車位，安裝電動車充電基礎設施，但計劃未能滿足多個屋苑需求，560份申請當中，截至上月僅得240份獲批，僅佔約43%，但資助金額已超預期，其餘320個私人住宅或屋苑僅能候補。

有政黨批評資助名額僅杯水車薪，港府沒有遠見，僅見步行步，令計劃未能配合其他電動車政策，各個屋苑需爭崩頭搶名額；亦有電動車主促港府長遠規劃電動車配置的數量及比例，應對電動車日益增長的情況，並加快審批程序，令裝置能盡快投入服務。環保團體則認為當局需設跨部門小組，針對電動車的安排，免政出多門。

去年新登記電動車數量較前年大增一倍至9730輛，環境保護署指，截至上月底已收到560份申請，涉及11.5萬個停車位，較預期約6萬個超額接近一倍，目前資助金額已逾27億港元，較原計劃超出7億港元。環保署表示，截至上月已批准了逾240份申請，當中超過150個申請已聘請工程顧問設計及監督安裝工程，預期可於今年年初起，招聘承建商安裝相關設施。署方續指，由於申請所需預留的資助金額已超額，部分申請已被納入候補名單，待已成功獲批的屋苑完成安裝工程招標後，若計劃仍有餘額，才會處理。

民主黨環境政策發言人易承聰表示，當局當年思慮不周， 未有預計到電動車「一換一」計劃鼓勵到市民更換電動車，令新登記電動車數字倍增，亦令EV屋苑充電易資助計劃落後於其他計劃及大勢。他以荃灣區為例，至少3個屋苑在申請時已沒有名額，當中荃威花園一得知計劃便安排申請，但屋苑需經業主立案法團通過，終半年後才能遞交文件，只能等待候補名額。他認為財政預算案需增加撥款，以滿足至少現有候補名單的屋苑。

電動車主關卓明表示，所住屋苑於計劃推出後的3月內提交申請，惟申請已被編入後備名單，反映需求熱烈。曾任電動車關注團體會長的他指，每多10部電動車，本港便需要至少1台電動車充電裝置，隨着新登記電動車數量倍增，港府隨了需向計劃注資外，亦應考慮公私營充電設備合作，為部分舊式而未能安裝充電設備的屋苑住戶，提供電動車充電服務。

關又指，電動車充電基礎設施的安裝工程僅需2星期，而最近搬屋時新大廈由設計至安裝完成與充電亦只花6周，質疑計劃滯後原因，在於署方的批核程序。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋則理解，計劃原意或是先「試水溫」，期望當局於周三財政預算案中為計劃加碼，並且於財政司加設專責部門負責，並統籌環境局、商經局、運輸署等局或部門，免政出多門，以便推動電動車普及化，減輕道路空氣污染問題。

環保署去年回覆議員查詢時指，各屋苑需自行招聘工程，署方才按招標文件批出資助額。環境局局長黃錦星則於日前指，鑑於資助計劃反應殷切，且不同持份者均建議「加碼」，政府正作檢討包括研究投入更多資源。