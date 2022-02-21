萬宜水庫東壩建新打卡點　180度飽覽破邊洲美景

漁護署將在西貢東郊野公園，增設可遠眺破邊洲的觀景台。(圖為破邊洲)

西貢破邊洲以六角形岩柱聞名，可180度眺望該美景的萬宜水庫東壩將依山興建新打卡位！政府今年起分階段為郊野公園進行優化措施，首階段選定於西貢東郊野公園增設觀景台，預計2至3年內落成，山友坐擁最佳視角欣賞大自然的鬼斧神工；其餘項目於年初陸續開展研究，包括於歷史遺跡設立開放式博物館等。有環團提醒西貢東郊野公園觀景台選址有待商榷，因具一定危險性，擔心行山友為拍「靚相」而罔顧自身安全。

政府於去年財政預算案提出預留5億港元在部分郊野公園進行優化設施工程，例如增加觀景台、升級露營地點、增設樹頂歷奇等康樂元素。

漁農自然護理署披露，優化郊野公園設施時會考慮一系列因素，包括人流、地理位置、訪客需要、原有設施的情況及環境影響等，並將分階段展開工作，首階段選定位於大埔新娘潭和港島南區大潭篤的洗手間進行改善工程、在大嶼山伯公坳興建新洗手間，以及在西貢東郊野公園設置可遠眺破邊洲美景的觀景台，料可於2至3年內完成設計、技術評估及建設，並逐步開放予市民使用。

長春社公共事務經理吳希文認爲，新娘潭和大潭篤是熱門行山徑，進行洗手間改善工程非常合理；惟他明言萬宜水庫東壩附近岬角雖然景色開揚，惟選址不但有大量碎石，亦靠近懸崖，憂慮興建觀景台存安全隱患。他又說，不少市民熱衷行山「打卡」，缺乏安全意識，恐為為拍美景而發生意外，有違興建觀景台原意。

漁護署又指，較大型的優化項目如樹頂歷奇及開放式博物館等，正籌備委託顧問，預計可於今年年初開展可行性研究。吳則提醒，挑選樹頂歷奇選址時，宜事前進行評估，留意樹木的安全、健康狀況及結構等，同時避免選擇核心生態保育區。

另外，政府早前預留共5,500萬港元為10條行山徑推展第2期優化遠足徑計劃，其中「大棠至黃泥墩水塘」路段及獅子山歷史徑的優化工程已展開，其餘包括城門歷史徑、橫七古道及鳳凰徑第3段等。