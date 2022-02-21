東方日報A1：研收緊禁令　百業死多兩錢

港府雖然自上月初連番收緊社交距離措施，二人禁聚令、關閉髮型屋，以及D類食肆限最多4人一枱等，但第5波疫情爆發仍未見頂，每日呈報個案終於前日首次突破一萬宗關口。就現行社交距離措施將於後日屆滿後，港府強調「絕對沒條件放鬆」，甚至正研究進一步如何收緊。有飲食業人士指，現時正經歷史上最大危機，僅剩20至30%生意，擔心當局若再加辣，例如重推全日禁堂食等恐雪上加霜；其餘受影響行業同樣憂復業無期，僱主、打工仔齊齊等死。

本地疫情自去年底復燃以來，港府反覆收緊及延長社交距離措施，其程度是過去兩年多以來最嚴謹，例如二人禁聚令、禁食肆晚市堂食，以及禁止髮型屋營業及宗教場所活動等。食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，本港現時每日有數千宗確診，社區有不同傳播鏈，但部分地方人流仍然較多，指現時「絕對沒有條件放鬆」，港府正研究如何再收緊防疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨交代疫情新進展時指，本地呈報數字持續上升，本月15至17日平均每日錄得4,000多宗，惟18日已增至7,000多宗，前日更超過一萬宗。儘管現有防疫措施已收緊，但有必要維持。

同場的衞生署衞生防護中心總監徐樂堅認為，「一定不能放寬，至少需要延續」。由於病毒傳染期有數天，可觀察多一段時間，若形勢不理想便需進一步收緊。至於會否加辣至全日禁堂食，他指可採取不同措施，包括「再縮短時間」，稍後會與政策局再作商討。

稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，政府目前全力穩控疫情，疫情對各行業影響已非首要考慮，故不排除任何收緊的可能性。他又形容，現階段是飲食業「史上最大的危機」，生意僅剩正常水平的20至30%，每日都有食肆裁員、結業，相信收緊後情況會再惡化。

黃認為政府第6輪抗疫基金補貼的幫助有限，「二月份夠出糧，但未必夠交租」，展望疫情或持續兩、三個月，冀當局推出較長期補助。他稱，業界自救已出盡辦法，以其旗下連鎖火鍋店為例，近日適逢本地蔬菜供應短缺，臨時變陣為街市售賣蔬菜，「餐廳日日入菜，生意又唔多，惟有（賣菜）幫補些少收入，抗疫又出一分力」。

香港酒吧業協會主席錢雋永表示，早已料到酒吧業復業無期，惟與其疫情拖足好幾個月，建議當局「長痛不如短痛」，果斷實施「禁足令」兼全民檢測，盡早遏止疫情不斷惡化。

香港髮型協會會長鄧偉表示，髮型屋近期停業兩周，適逢是農曆新年後的傳統淡季，對生意的影響較細。美髮業界已呼籲從業員加強防疫工作等，很希望業界可在「疫苗通行證」周四實施後如期復業。各界希望可盡快放寬與民生相關的措施，如恢復晚市堂食及髮型屋復業等。

批發及零售界議員邵家輝指，政府早前發放一萬元失業援助，未能惠及停薪留職的僱員，認為極不合理，故建議政府推出新一輪保就業計劃。他又指，失業援助「宜鬆不宜緊」，應令更多人受惠，特別是被勒令停業處所的員工，指「你諗住勒令停業處所老細（會）繼續畀晒100%人工，咁樣合理咩？」

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