市民兩次快測均證帶病毒　核酸檢測卻無事　憂檢測站草率採樣

核酸檢測與快速測試結果模棱兩可，市民倍感「頭痕」，不知如何是好。讀者盧小姐向東網表示，她於市面購入新冠病毒快速檢測套裝，兩次驗出病毒，而且多種新冠肺炎的病徵續漸浮現，惟她於核酸檢測中卻未有確診，令她不知遁應該「信邊個」，擔心是檢測中心人員採樣草率以致結果出錯。

盧小姐一家三口與外傭同住，年僅一歲的兒子最先於上周三(16日)發燒及出現病徵。盧於上周四(17日)到藥房購買新冠病毒快速測試套裝為兒子測試，並驗出病毒。她因為擔心兒子情況，並趕到急症室輪候治療，但等候入院人數眾多，被迫於醫外帳篷等候。醫護人員亦向她指，需要約兩天才能安排入院治療，她被迫取藥回家隔離等候檢測報告，以免在戶外挨凍。

其後於上周五(18日)，盧亦出現病徵，再到檢測中心做檢測，並於翌日(19日)自行做快速測試驗出病毒，但她卻於昨日(20日)收到檢測中心發出的無染疫核酸檢測報告，令她感到十分疑惑。她再自行做快速測試，同樣驗出病毒，她不明白檢測中心和快速測試的結果為何出現反差，明言不知可信誰。

盧指，她到檢測中心時已有病徵，認為沒有可能驗不到，質疑檢測人員在採樣的時候表現「求其」，僅於鼻腔位置輕輕轉動，並於舌底採樣，未有深入咽喉採樣，令核酸測試結果不準確。

盧已在家隔離數天，雖然未正式確診，但她仍不敢外出，以免傳染他人。她曾經致電衞生署了解安排，惟對方僅表示需有正式的核酸確診報告才能進一步安排，而她致電醫管局電話熱線卻未能接通，難以預約指定診所取得支援，坦言好像「自生自滅」一樣，感到無助。她期望兒子及丈夫取得檢測報告時，情況能夠改善，但稱屆時可能眾人已痊癒。