服務市民　共度逆境　香港賽馬會建設更美好社會

世界級賽馬機構——香港賽馬會（馬會）一直秉持「建設更美好社會」的宗旨，以結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券、慈善及社區貢獻的獨特綜合模式營運，為廣大市民提供娛樂之餘，亦為政府庫房及社會作出貢獻。今年馬會再度於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」中得到「超卓社區關懷及貢獻大獎」，真是當之無愧。

過去一年，社會面臨極大挑戰，但馬會堅守宗旨，不但為市民提供賽馬娛樂、保障員工的生活，亦成功維持可觀的稅項及慈善貢獻。2020/21年度，馬會回饋社會達294億港元。當中透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款向政府貢獻249億港元，另有45億港元屬馬會慈善信託基金的已審批慈善捐款。

事實上，近年馬會都會將約9成稅後經營盈餘撥捐其慈善信託基金，基金致力與政府、非政府組織及社區機構，攜手改善港人生活質素，為有需要人士提供支援；並適時開展項目，回應社會長遠發展所需。基金在幫助社會應對疫情帶來的影響更是不遺餘力，自疫症爆發以來已審批捐款超過15億港元，支持多個項目，惠及逾100萬人。

疫情爆發初期，馬會致力回應社會各方面的迫切需要。其後，馬會轉為重點支援受疫情持續影響的市民，協助社會各界適應新常態，包括為有需要人士提供食物援助、為首次求職者推出人才配對及發展計劃、提升長者及殘疾人士院舍的防疫設施，以至教育支援項目。此外，由馬會現職及退休同事組成的馬會義工隊過百名成員，於2020年3月參與多個抗疫支援服務，包括：協助包裝逾2萬個「防疫包」、透過電話或視像通話關懷基層家庭、長者、少數族裔、智障及殘疾人士等弱勢社群，並向他們提供正確健康資訊。最近，馬會透過基金撥捐2,700萬港元推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，派發支援「安心出行」的智能手機連12個月免費流動通訊基本服務，給予約2萬名基層長者，並提供使用指導。

在落實「馬照跑」方面，賽事至今未因疫情而取消，全因馬會堅守兩大重要防疫原則，分別是舉行的活動絕不能構成任何公共衞生危機，以及任何活動均不能危害員工和顧客的健康及安全。事實上，馬會採取嚴謹的防疫措施，包括限制馬場入場人數、按需要關閉場外投注處或提供有限度服務，並精心策劃及執行「賽馬防護泡」，令國際賽事得以成功舉辦，吸引海外佳駟和頂尖騎師參與，其中，2021年的浪琴表香港國際賽事更採取閉環式管理的「賽馬防護泡」措施，令海外參賽者與本地社群之間完全隔離，避免公共衞生風險。

面對第五波疫情確診個案大增，馬會亦密切留意疫情的最新發展，按需要相應地調整營運安排，當中包括：首度以閉門形式舉行農曆新年賽馬日，只容許職員、馬會幹事、持牌人士及必要在現場工作人士進入馬場；並調整場外投注處、電話投注及六合彩攪珠的營運安排，以盡量減低公共衞生風險、保障員工及顧客的健康及安全；另安排辦公室員工，自今年1月7日起在家工作。

為應對未來挑戰及實現持續增長，馬會就慈善、賽馬及內地發展制定長遠計劃。慈善方面，馬會已制定全新4大策略範疇：豐盛耆年及長者服務、兒童及青年發展、健康社區及培育人才，以及提升業界水平；並將繼續支持及回應社會各種需要，以及維持現時的支援。賽馬方面，措施包括：着力吸引、培育及保留練馬人才，並相應擴展及提升馬房和訓練設施；推行全面的馬匹福利計劃，加強現役賽駒福祉及改善馬匹退役後的生活質素。內地方面，策略重點涵蓋在大灣區發展馬產業，制定「賽馬發展願景2030」及規劃未來發展。

疫情帶來的影響難以預期，但面對逆境，馬會將貫徹致力建設更美好社會的宗旨，堅守信念、緊守崗位，在「疫」境中繼續「駿」步向前，與市民同心同步同進，共創更好未來。