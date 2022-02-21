冷雨夜旺角變無人地帶　無家者吉鋪門外宿露

嚴寒天氣下冷雨夜，令原本因疫情重創的旺區更形淒涼，旺角西洋菜南街一列的商舖昨(20日)未到深宵已悉數拉閘打烊，街上商場行人寥寥無幾，有無家者冒着嚴寒於戶外餐風宿露。曾幾何時的「東方之珠」，在疫情下百業蕭條，變成無人地帶。

自港府上月初實施最嚴厲防疫措施，並透過防疫規例勒令十多個行業停業，加上收緊禁聚令，過去於假日經常逼爆的旺角朗豪坊及附近街道，喧嘩的人潮已不復見。東網記者昨晚9時許到旺角巡視，發現一眾連鎖店如衫鋪、化妝品店、影音店及電器店早已關門，致過去繁華的西洋菜南街、奶路臣街及女人街一列的商舖燈火幾近全熄，只餘小食店及便利店仍在營業，有無家者則在貼滿「待租」標示的吉鋪下趁機放置單薄的被鋪以度嚴寒。

附近的朗豪坊亦異常冷清，倘大的商場因人流太少，商戶亦提早打烊，人聲不聞，只餘商場巨大的電視畫面掩蓋寧靜，長長的扶手電梯卻只有記者一人所乘搭。即使交通樞紐的旺角站，亦是人煙稀少，與昔日夜黑，市民仍聚於港鐵乘車回家出外的盛況比，實無語話淒涼。

據了解，由於人流稀落，零售食肆生意頓挫，致全港大量吉舖湧現。過往的核心消費區，如銅鑼灣、尖沙咀及旺角，其商舖租金亦有大幅下跌，與疫情前相比，過去兩年租金估計已跌4至5成。