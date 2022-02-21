前港姐黃嘉雯胞姐虐貓罪成　被判80小時服務令

2019年港姐冠軍黃嘉雯的胞姊黃綺婷於社交媒體發布影片，顯示一隻小貓被放入洗衣機後，洗衣機疑開動旋轉長達14秒。黃綺婷在審訊後被裁定一項殘酷對待動物罪成立，今日（21日）於屯門法院被判80小時社會服務令，並須向愛護動物協會支付逾2萬港元，作為小貓的住宿及醫療費用。

28歲被告黃綺婷報稱保險從業員，被控於2021年2月7日在天水圍天澤邨某單位內，殘酷地對待一隻貓，導致牠受到任何不必要痛苦。被告飼養該貓近5年，控方於裁決後一度申請把貓移交愛護動物協會看管，而當時裁判官考慮案情及被告沒有暴力傾向等因素，批准將小貓交還被告照顧，

早前裁決時，裁判官裁定被告是短片內開動洗衣機的人，她將小貓放入洗衣機的動機為報復牠曾在其內衣上便溺。根據獸醫專家證供，小貓在轉動的機械內被「拋來拋去」及無法逃脫，可能導致其心理及身體創傷。

裁判官今日判刑時指，被告為虐貓片段加上表情符號，上載至互聯網加以宣揚及分享，其行為漠視小貓的苦楚。但是被告於定罪後，主動找訓練導師幫助，以圖改善她和小貓的關係。加上考慮小貓受傷不重，非永久性傷勢，而且認同被告本性不壞，已經從本案吸取教訓，故接納報告建議，判處被告須履行80 小時社會服務令。

案件編號：TMCC 1457/2021