亞洲電視還清47萬元欠款　法官下令清盤呈請撤銷

現以「亞洲電視」名義經營網上電視業務的亞洲電視數碼媒體有限公司（下稱「亞視」），於去年12月還清拖欠香港音像版權有限公司的欠債，高院因此撤銷香港音像版權對亞視的清盤呈請。不過另一間債權公司Showbiz Production Limited（下稱 Showbiz）就申請接力，繼續呈請亞視破產。案件2星期前提訊時，亞視其中一名董事鄧俊杰個人承諾，在本月17日或之前還清欠Showbiz逾47萬港元的欠款及訟費，法官基於此承諾，批准再把案件押後至今天（21日）再訊。今天Showbiz確認已經收到還款，不會繼續尋求清盤令。法官遂下令把清盤呈請撤銷。

Showbiz的代表大律師今天向高院原訟庭法官陳靜芬表示，Showbiz已在本月17日收妥上述47萬港元還款。另外亞視的代表大律師則表示，已通知另一宗清盤案的呈請人及其他債權人，都對本案沒有任何回應。法官在知悉上述資訊後，便決定把呈請撤銷。據先前資訊，另一名呈請將亞視清盤的債權人富士膠片商業創新香港有限公司，已於今年1月初自行撤銷呈請。換言之亞視面對的2宗清盤呈請現在都已解決。

案件編號：HCCW 264/2021