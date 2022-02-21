逾6成市民冀預算案增派糖　81%市民撐派消費券　

新一份《財政預算案》本周三（23日）出爐，受疫情衝擊經濟，有組織發表最新民意調查結果，其中逾60%受訪市民冀可增加「派糖」開支，更有81%受訪者認為政府應發放消費券，促財政司司長編寫預算案時需照顧中下階層人士最迫切所需，精準地為最受疫情打擊的市民提供各類紓困措施，以協助市民度過經濟難關。

香港研究協會在本月10至18日展開全港隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1,048名18歲或以上市民，以了解市民對本年度預算案的期望。有61%受訪者認為，若預算案推出一次性「派糖」措施，相關總開支應較去年「增加」，與過去同類調查結果作比較增加11個百分點。

有70%受訪者表示，預算案應優先「推出短期紓困措施」，比例創10年新高。只有21%市民認為應優先「為社會長遠發展作投資」。協會分析認為，結果顯示市民對預算案「派糖」措施有較高期望，相信與第5波疫情下不少行業營運受限，經濟活動萎縮令不少市民收入下降有關。就「派糖」措施而言，81%受訪者認為應推出「發放消費券」，其餘依次為「電費補貼」、「寬免差餉地租」、「增加免稅額」、「退稅」及「公屋免租」等。

至於在11項政策範疇中，37%受訪者希望預算案能加大「紓困措施」的開支，其後依次為「防疫工作」、「房屋」及「社會保障」等。協會認為，再次反映較多市民期望預算案將資源投放聚焦在紓困措施上。另外，調查發現61%受訪者贊成向富裕階層徵收額外稅項，以達致財富再分配的目的，只有21%市民不贊成，顯示開徵富人稅有一定民意基礎。