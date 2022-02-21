本港將可應付每日最高300萬檢測量　全港市民3至7天內檢測2至3次

政府計劃強制全民接受新冠檢測，華大基因華昇診斷中心負責人今日(21日)於電台節目表示，現時火眼實驗室投入運作，每日預算可處理10萬個單管檢測，加上即將有第2、3個「火眼實驗室」投入服務及有其他大型檢測承辦商合力，相信即使每日檢測量達200至300萬，亦可應付全民檢測，又指全港市民可於在3至7天內檢測2至3次。

華大基因華昇診斷中心負責人指，華昇另外有2個火眼實驗室正在等候政府安排場地，如以華昇每個火眼實驗室每日處理10萬個單管檢測計算，加上其他幾個大型檢測承辦商的實驗室，估計每日單管檢測量合共可達60萬至70萬，以混合檢測方式，相信即使每日檢測量達200至300萬亦可應付，暫時毋須運送樣本到內地實驗室。

他又指，採樣和實驗室工作需要大量人力，又舉例現時馬鞍山的火眼實驗室已需要400至500人運作，估計全民檢測至少要數千人進行，可能需要內地支援。他指以「20混1」的方式檢測量較高，但但若陽性比例高，單管檢測會較方便，具體執行方式要由政府決定，當局同時要準備足夠設施隔離患者。