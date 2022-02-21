黎智英涉欺詐案　控方申請將周達權分拆另案處理獲批

正在監獄服刑的壹傳媒黎智英，與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權和行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元，3人因此被控欺詐罪。案件今（21日）於區院進行閉門審前覆核前，控方申請將周一人從本案中分拆另案處理，獲法庭批准。換言之，本案只餘黎及黃兩名被告，他們的案件將照原定於3月14日開審，周的案件則押後至7月21日再訊。

本案原有3名被告，依次為黎智英（74歲）、周達權（64歲）和黃偉強（60歲），周今獲准分拆另案處理。在案件獲准分拆後，控方呈上修訂控罪書，由原本3名被告同面對一項欺詐罪，修訂為黎及黃同控一項欺詐，周則獨自面對一項欺詐罪。控罪指，3名被告於2016年6月27日至2020年5月22日期間藉着欺騙，即向香港科技園公司隱瞞，沒有或未曾在違反於1999年5月25日訂立的租契的情況下使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；以及向科技園公司虛假地表示，是在該租契所容許的情況下，使用或曾經使用該處所或該處所的部分，並以此意圖詐騙及誘使科技園公司不執行租契下的權利去採取行動，導致該蘋果日報印刷有限公司及或力高顧問有限公司獲得利益；或導致科技園公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

另因應疫情及懲教署需為在囚及還押人士進行檢測的措施，黎智英獲准今日不用出庭應訊，辯方不反對控方的分拆申請，法官陳廣池遂批准申請。

案件編號：DCCC 349及349a/2021