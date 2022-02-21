童樂居虐兒案　其中19名被告今再應訊　官押後至4.25續審

香港保護兒童會轄下「童樂居」多名職員涉嫌虐待嬰幼兒，先後有24名女職員被起訴，並被控一項對所看管兒童或少年人襲擊罪。其中19名被告今（21日）在九龍城法院再應訊。被告暫毋須答辯，控方透露，本案很大機會轉介至區院，甚至更高級別法院審理，並申請撤銷其中4名被告保釋。裁判官把案押後至4月25日再訊，以待控方進一步索取法律意見，期間上述4名被告須還押，其餘被告續准保釋。

案中原本大部分被告均以英文字母作代號，律政司代表今承認做法錯誤，基於司法公開的原則，申請披露所有被告的全名。同時間，考慮到本案敏感度以及受害人背景，為案中所有受害兒童申請匿名令。辯方律師就上述2項申請沒有反對。法庭遂接納申請，並頒令禁止傳媒報道任何可能識別受害人身份的事項。

律政司續指，本案涉及長達6萬小時的閉路電視片段，現時控方已檢視超過9成錄影，仍需時作進一步調查，以及索取法律意見，申請把案押後10星期，相信屆時會確定控罪，以及審訊的法院級別。另外，控方反對讓其中4名被告繼續保釋，指針對她們的指控最嚴重，若被定罪必然會面對不短的刑期。4人的代表律師均有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，最終拒絕4人擔保外出。有獲續保的被告得悉結果後，不禁飲泣。

案件編號：KCCC3713、3736/2021；KCCC88、141、285、238/2022