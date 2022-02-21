疫情難料終期　71%受訪者盼預算案派現金　近50%促派1萬

新一份財政預算案將於本周三（23日）出爐，坊間要求「派糖」聲音不絕於耳，而財金官員近期未有公開表態取向。有政黨今日（21日）公布問卷調查結果，顯示有71%成受訪者認為政府應派發現金，48%受訪者認為政府若發放現金，金額應為1萬港元。

該政黨於本月訪問555人，其中71%受訪者認為政府應派發現金而非消費券，至於48%受訪者認為政府若發放現金，金額應為1萬港元，29%受訪者認為應派發1.5萬港元，15%認為應派5000港元。

調查結果亦指出有70%受訪者認為自身生活質素比往年差，而52%受訪者對經濟前景亦無信心 ，有26%受訪者更是十分無信心。

該黨經濟及工商發言人陳堡明指疫情肆虐，市民需要自費購買快速測試套裝等防疫用品；加上現時求職亦有困難，質疑消費券限制市民使用途徑及期限，未必可有效紓緩民困，相反派發現金的使用彈性會更大。此外，他指消費券有強迫消費成分，甚至鼓勵市民聚集，有播疫風險，認為並非惠民措施，加上市民對經濟無信心，亦會減少消費，造成連鎖效應。

該黨主席指現時防疫的不確定性影響市民信心，加上有指防疫措施會再進一步收緊，相信會對經濟造成影響，至於政府打算在稍後進行全民檢測，他關注後續安排，促政府盡早交代，因為令市民安心十分重要，要清晰交代路向未來「究竟點樣行」。