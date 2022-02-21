574宗疑因工確診個案　38%獲僱主承認責任

第5波新冠疫情急速擴散，部分個案難以確定感染源頭，打工仔在工傷索償方面或會面對更多爭議，有關注團體今日(21日)表示，勞工處於疫情期間共接獲574宗懷疑因工感染新冠肺炎個案的呈報，當中僅38%，呼籲處方應盡快處理懷疑因工感染之個案，保障僱員身心健康。

工業傷亡權益會表示，疫情持續至今已兩年多，截至今年1月31日，勞工處接獲574宗懷疑因工感染新冠肺炎個案的呈報，當中僅38%，即218宗獲僱主承認責任，而其餘的個案中，有43%，即251宗遭撤銷或未有繼續申索，部分或因僱主不承認責任，另有105宗尚在調查中。

該會指，勞工處現時僅透過醫管局派發單張予患者，靠患者或僱主主動呈報個案，當中或有不少個案就此流失；加上工作間群組性感染劇增，例如元朗廣場包括多名清潔工、保安、客戶服務主任以及商舖員工，以及將軍澳藍田隧道工程地盤的建築工人、承建商地盤管理人員等確診個案。

工權會建議處方應與醫管局、衞生署互相通報消息，主動跟進疑似因工感染個案，又強調現時於工作間感染的情況非常明顯，勞工處應將新冠肺炎納入為法定職業病，才能保障僱員權益。