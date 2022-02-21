中學生疫下學習受阻　中大生建教育資源平台

疫情下中學生停學習受影響，有大學生助他們渡過難關獲領展大學生獎學金，其中香港中文大學三年級環球商業學學生李穎欣，便在在Youtube及Instagram建立教育資源平台，分享自己的學習心得及讀書技巧，並透過不同形式與教育機構合作，為學生提供學校以外的學習渠道和機會。

她亦以推動平等教育為目標，為基層或成績較遜色的學生提供免費學術諮詢及試題批改，讓他們獲得更多學習資源。她表示，很高興見到學生的成績有進步，部分更收到心儀大學課程錄取，成為推動她堅持的動力。

另一名得獎的一年級生李穎彤同學主修翻譯，15歲從內地來港讀書，來港頭2年因未能適應香港新生活和學習環境，一度受負面情緒困擾，幸得老師和同學的扶持才走出困境。她在高中時參與聯合國兒童基金香港委員會的青年使者計劃，了解到世界各地兒童面對的挑戰和威脅，堅定了服務社會的決心。

中大入學及學生資助處處長王家徹，疫下許多家庭的經濟收入受影響，面授課堂安排有困難，但獲獎同學仍努力學習，為社會作出貢獻，不屈不撓精神值得欣賞，希望他們能繼續努力。