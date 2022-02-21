前港腳卓耀國淋油追債　今被判監禁4個月

前香港足球代表隊成員卓耀國涉嫌偕女友淋紅油收數，2人早前承認共14項刑事毀壞罪。辯方今天（21日）在東區裁判法院為卓求情時，指卓早前另涉觀塘一宗刑毀案件，卓一度被判感化令，但因毒品問題而改判監禁3個月，希望法庭考慮到卓現已刑滿出獄，索取進一步報告後再判刑。惟主任裁判官嚴舜儀拒絕辯方要求，指早前已押後判刑索取社會服務令報告，但報告並不正面，並判處卓即時監禁4個月。

報稱無業的被告卓耀國（26歲），早前承認14項刑事毀壞罪。案情指，卓於2021年1月23日至2月16日期間，分別在港島華富邨、石排灣邨、利東邨、新界青衣長康邨及長安邨、將軍澳健明邨、天水圍天耀（二）邨及天瑞（一）邨、葵涌葵盛東邨、上水清河邨、沙田新田圍邨、深水埗南昌邨、油塘道豐麗樓，共14次向不同單位的鐵閘和大門淋潑紅色油漆；卓的女友、18歲報稱美甲師的歐陽倩瑩亦為同案被告，早前被判感化一年。

辯方今天為卓求情時，坦言報告認為卓不適合判處社會服務令，並提到卓去年另涉一宗觀塘刑毀案件，性質與本案相同，卓一度被判感化，但因為毒品問題而須被帶上庭，最終被判監3個月，今年1月27日才刑滿出獄。惟辯方指，該案索取的戒毒所報告顯示卓並非癮君子，而本案社會服務令報告亦顯示卓的毒理測試呈陰性，因此希望法庭考慮索取進一步報告。

惟主任裁判官嚴舜儀拒絕辯方要求，又感嘆稱「你（辯方）已經盡咗努力」，指早前因為卓正在接受感化，已押後本案判刑及索取社會服務令報告，惟報告並不正面。辯方遂求情法庭輕判，並透露卓靠踢足球維生，球會亦有意在下一個賽季繼續聘請卓。嚴官考慮到，卓早前所涉的觀塘案件性質和時間與本案相若，卓因為該案已服刑3個月，加上卓已作賠償案中各事主，以及承認控罪，最終判卓即時監禁4個月。

案件編號：ESCC366/2021