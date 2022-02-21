公屋輪候平均6年　創23載新高

公屋申請再破頂，輪候時間攀升至6年，續創23年新高！房屋委員會今(21日)公布最新公屋輪候冊數字。截至2021年12月底，一般申請者的平均輪候時間為6年，長者一人申請者的平均輪候時間則為4年。兩者同創1999年以來新高，反映苦候公屋的情況愈趨惡化。

房委會指出，最新數字下約有15.2萬宗一般公屋申請，以及約9.65萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共有24.85萬宗。對於一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間均較上一季(即2021年9月底)分別上升了0.1年及0.2年。而在今年第四季獲編配入住公屋的一般申請約4,700宗，當中獲編配的長者一人申請約310宗。

截至2021年12月底，在過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為4年。在2021年第四季獲編配入住公屋的一般申請約4,700宗，當中獲編配的長者一人申請約310宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為620宗。

對於公屋平均輪候時間再次攀升，房委會解釋，由於多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、鑽石山啟鑽苑、深水埗白田邨及大埔富蝶邨在2021年第四季落成。

此外，政府近日決定徵用皇后山邨第一座和第七座，以及荔景邨恒景樓共三座剛落成而仍未入伙的公共屋邨樓宇用作隔離設施，合共3,000多個單位，料或進一步影響未來季度公屋輪候數字。

根據房委會文件，2021至22年度估算可供編配的單位共約31,000個，包括約16700個新單位及約14,300個翻新單位，其中皇后山邨第一座和第七座，以及荔景邨恒景樓共有3098個單位，佔全部單位供應的約10%。