荔枝角收押所廚房工作男囚染疫　膳食暫由私人供應商提供

據了解，茘枝角收押所今（21日）發現有囚人士染疫，該人主要在廚房工作，所內廚房即時停止運作，暫時需要安排私人膳食供應商提供食物。

據了解，現時管理層已安排膳食供應提供今天晚餐及明天（22日）早餐。消息人士透露，過去幾天的病毒檢測成功在茘枝角收押所發現幾條隱形傳播鏈，亦目睹感染個案在短時間內調去沙咀懲教所等的隔離中心，相信在未來數天仍可能有感染個案出現。

懲教署回覆稱，為偵測各懲教院所內的隱形傳播鏈，署方現正實施 「鎖倉程序模式」，除提供基本服務的工作組別，例如廚房、冼衣工場等，其他在囚人士要留在囚倉接受病毒檢查，而參與工作的在囚人士亦必須通過病毒快速測試。署方亦已經制訂緊急應變機制，處理一旦廚房發現感染個案，需要隔離一起工作的在囚人士，導致廚房停止運作，署方會即時安排食物供應商為所內在囚人士提供膳食，讓署方能夠安排消毒工作及人手調配，盡快重新啟動廚房的運作。

懲教署上周五（18日）實行「鎖倉」進行全面檢測，為所有懲教所約8,000名疑犯及囚犯進行全面快速測試，每人要完成3次快檢，估計需時約一周。涉及所有還押懲教所犯人的案件一律要押後處理，估計影響正在審訊及提堂的案件逾100宗。