200輛抗疫中小型巴士投入服務　每車只接載單一個案確診者

新冠肺炎疫情大爆發，為將眾多確診病患移送至社區隔離設施，政府早前宣布成立專營巴士及公共小型巴士的專屬車隊。專營巴士及公共小型巴士業界今日（21日）舉行記者會，並為多部中小巴進行噴灑光觸媒消毒塗層的工作。議員易志明表示，現時總共有200架車輛參與計劃，強調只會以一個家庭或一個人為單位進行服務，如以後有需要將會「加碼」，又稱司機已有休息場地，不會自行外出買飯，並重申計劃並非為錢，暫未能透露每架中小巴可獲的資助金額。

易志明表示，目前參與計劃的中小巴中，包括160架中巴及40架小巴，工作時間為每天早上8時至晚上8時，屆時將會由消防處確認移送資料後分流，交予專屬車隊以安排接送服務。易強調，每輛小巴只會接載單一個案的確診者，即同一個案的確診者如家人同有症狀或初步確診，亦會一併處理。

易又指，為防止司機穿防護衣物外出買飯及享用午餐，運輸署已安排貨櫃碼頭路4號迴旋處位置，提供休息場地予抗疫專車的中小巴司機用膳及休息，另會安排其他人員於中午12時至下午3時為司機訂購飯盒，「盡量避免司機著住保護衣去買飯盒，咁呢個唔係咁啱既」，加上今日為首日啟用，會再作檢討，強調不會讓司機自己外出買飯。

對於每輛車的資助金額，公共巴士站同業聯會主席黃良柏則表示，目前尚在計算資助金額，而預算相信會與的士的金額差不多，又重申並非為錢，目標是「做好個服務」。