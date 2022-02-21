中央圖書館增兒童長者接種中心　粉嶺和興遊樂場接種服務暫停

政府不斷「谷針」，由本周三(23日)起於香港中央圖書館增設社區疫苗接種中心，專為3歲至17歲和60歲或以上人士提供由內地研發的科興疫苗接種服務。網上預約服務今早(21日)9時開始，記者中午瀏覽預約情況，只見除首日兒童名額已滿外，其他日子尚有名額。此外，由於天氣寒冷，粉嶺和興遊樂場短期社區疫苗接種中心的接種服務，將由今午2時30分起暫停，至本周四(24日)上午9時恢復。

截至下午1時許，根據預約網站資料，3歲至17歲的接種名額，除於開放首日(23日)全滿，及本周六(26日)僅餘小量名額外，本月至3月23日仍尚有名額。而60歲或以上人士接種名額首日仍有小量，其他日子非常充裕。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心位於銅鑼灣高士威道66號，開放時間為每天上午8時至下午8時，下午1時半至2時半為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予兒童、青少年和長者。家長或監護人可為兒童和青少年透過疫苗接種計劃專題網站，預約到社區疫苗接種中心、衞生署5間學生健康服務中心，或醫院管理局指定普通科門診診所，接種科興疫苗。

至於和興遊樂場方面，因該疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。此外，該疫苗接種中心於本月24日至3月2日暫停派發「即日籌」，有關安排將於3月3日恢復。