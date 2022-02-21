內地專家赴威院考察　許樹昌：專家倡詳盡公布離世患者資料

內地流行病學專家繼續考察行程，今早(21日)4名專家到沙田威爾斯親王醫院考察，交流治療新冠患者的經驗，內地專家就深切治療部運作、照料病人、醫護需要等方面提供意見，亦與醫管局代表針對新冠重症的案例作深入討論和研究。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌引述專家建議，指每日下午召開記者會可公布更詳盡的離世患者資料，以免引起公眾及領導人憂慮。

專家團由許樹昌及威院內科部門主管周啟明陪同講解，許引述專家表示，在病人方面，內地會每日4次為其更新病況，掌握進展以調配人手；危重者則會以視像觀察，近距離攝錄維生儀器；也有供新冠患者專用的電腦掃描；病人可自選合適食物。至於本港近日多名醫護人員在社區中招，內地有指定酒店供醫護入住。

許樹昌又透露，內地專家認為每日下午召開記者會公布數據時，可公布更詳盡的死亡患者的資料，例如死亡是否由本身的長期病患引起、不宜急救、涉及院舍長者、未有打針或家人同意不再急救等，以免引起公眾，甚至是領導人的憂慮。許認為內地專家在涉及儀器及其他操作的意見上，要視乎醫管局的安排。