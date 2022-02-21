遊樂場所2.23申請補貼　個別康體活動人員下月自動獲特惠金

因花展取消而受影響的攤檔可獲得特惠金。

港府上月收緊防疫措施，包括香港花卉展覽等多項活動，多個遊樂場所被迫取消或關閉。其後政府啟動新一輪「防疫抗疫基金」，為受影響場所及活動工作人員或攤檔提供資助或特惠金。其中，「遊樂場所牌照持有人資助計劃」後日（23日）開始接受申請，而受惠於特惠金安排的活動教練及相關工作人員則毋須另行申請。

政府於第6輪「防疫抗疫基金」下，再次推出「遊樂場所牌照持有人資助計劃」，於後日開始接受申請。資助計劃為每間根據《遊樂場所規例》發出牌照的桌球館、公眾保齡球場及公眾溜冰場，提供單次10萬港元津貼。合資格的持牌人可向康文署轄下的牌照及檢控小組遞交申請，截止申請日期為3月8日，相關人士一般可於截止申請日期約兩周後分批發放津貼。

另外，康文署亦向因取消活動及花展而受影響的工作人員及商業攤位檔戶提供特惠金，包括直接僱用的康體活動工作人員；或在「體育資助計劃」下體育總會或體育團體舉辦資助活動時所僱用的體育教練及人員等，就原定於本月4日至28日間開始或舉行而須取消的活動提供特惠金援助，金額相等於應得的全數酬金。

康文署指，受惠於特惠金安排的教練及相關工作人員毋須另行申請，署方會直接或透過相關體育總會及體育團體安排發放特惠金，預計可於下月開始分批發放。

因疫情閉館而取消又未能改期的香港公共圖書館及音樂事務處的推廣活動，康文署亦向各相關人士提供特惠金，而受文化場地關閉影響的兼職帶位員和兼職票務助理，亦會獲發放特惠金。因今年花展取消而受影響的攤檔亦會獲得5,000港元特惠金。