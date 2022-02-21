勇於創新　與時並進　英皇鐘錶珠寶藉年輕化開拓新市場

自1942年成立的英皇鐘錶珠寶，一直以代理世界頂級鐘錶品牌及高貴華麗珠寶首飾而享負盛名，80年來堅持為顧客提供最優質及貼心的購物體驗。時至今日，英皇鐘錶珠寶由家族第3代楊諾思小姐掌舵，繼續秉承追求卓越、重視品質及服務質素的宗旨。今年，英皇鐘錶珠寶於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2021」榮獲「超卓鐘錶珠寶大獎」，對這間扎根香港多年並積極開拓中國及東南亞市場的鐘錶珠寶界翹楚來說，這個獎項鼓勵品牌繼續邁步向前，再創高峰。

對於今次獲獎，楊諾思表示很榮幸，並感謝大家的支持。「於過去兩年間，全球各地社會及市場都經歷急速變化，全賴公司團隊上下一心，隨機應變，讓品牌得以平穩發展，業務持續增長，很感恩大家的努力被肯定。」要帶領一間80年歷史的經典品牌絕不容易，楊諾思表示關鍵是不論產品款式設計、市場定位及營銷宣傳都要與時並進。「英皇鐘錶珠寶以代理世界頂級鐘錶品牌起家，多年來於本港穩步發展，但集團希望穩中求變，利用本身優勢不斷突破，於20年前開拓珠寶市場，亦逐步把業務拓展至國內、新加坡及馬來西亞。疫情穩定後，集團會進一步拓展東南亞市場，把品牌的優惠產品和服務帶給更多客人。」此外集團任人唯賢，珍惜每位有能力的員工，予以提拔，亦安排了師友計劃，邀請年資較深的同事密切跟進新同事的工作進度、協助他們適應公司文化及了解管理層的要求。同時投放大量資源專注本地客市場，經常推出不同的活動、會員專享優惠及節日禮遇以作答謝，故此即使於80年間市場經歷大大小小的風浪，英皇鐘錶珠寶依然能夠屹立不倒，傲視同儕。

英皇鐘錶珠寶早期以銷售世界頂級名錶為主要業務，隨後自家生產的珠寶產品亦大受歡迎，近年英皇鐘錶珠寶主力拓展中高端客戶，客人接納的產品類型變得更廣泛、更年輕化，楊諾思設計的高級珠寶品牌Nuò by Cindy Yeung就是其中的例子。「我們於去年推出Sautoir『長流不息』系列，靈感源自上世紀20年代標誌着新女性自信自主形象的Sautoir長項鏈，把經典設計重新演繹，加入天然翡翠、耀眼美鑽及彩色寶石等全新元素，推出項鏈、手鏈、耳環和戒指，部分能分拆，可一物多戴，滿足喜歡自由搭配造型的女士。」其他珠寶系列則會集中推出更多時尚輕奢（Affordable Luxury）款式，適合日常佩戴。

在全球經濟放緩的「疫」市之下，大小企業都積極開拓網絡商店，作為業界龍頭的英皇鐘錶珠寶當然不會落後於市場。「於疫情期間，我們積極與不同界別，例如護膚、時裝及餐飲等品牌合作舉行活動，將英皇鐘錶珠寶定位為時尚生活品牌，同時亦為客人提供品味體驗，吸納更多客源。網絡銷售方面，我們設有HKTV Mall、Zalora、天貓及京東網店，客人可以透過手機，更方便直接購買他們的心頭好。去年開始嘗試做網上直播購物，讓客人獲得驚喜的即時購物優惠。」隨着電子商貿需求愈來愈大，採購貨品時亦會把部分資源分配予網購熱賣款式。公司前景方面，楊諾思希望可進一步拓展業務版圖。「公司的短期目標是重新穩固業務，重回正軌。公司團隊亦同步物色有商機的東南亞及歐洲城市，希望英皇鐘錶珠寶於不久的將來能夠衝出亞洲，開拓更廣闊的市場領域。」