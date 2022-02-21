逸東邨迎逸樓發現95宗初步確診　博康邨博達樓揭116人染疫

政府昨日（20日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨晚上7時30分起將東涌逸東（一）邨迎逸樓圍封強檢。行動於今日（21日）下午約2時完成行動，在今日凌晨零時前約有1,210人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約320戶，當中9戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府在2月19日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自當日下午6時起將沙田博康邨博達樓圍封強檢，及至昨日(20日)再宣布延長圍封至今日(21日)，行動於今午2時30分完成，截至昨晚11時，在第1及第2次檢測共有約3,620人次接受檢測，當中發現116宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。