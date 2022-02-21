設計師否認藏鐵釘電油　控方指在被告背包搜出涉案物品

前年5月有市民上街反對國歌法，警方數日後於銅鑼灣截查一名男子時，搜獲汽油及喉釘等物品，於是將該男子拘捕。涉案男子事後被控一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，他今日（21日）於區院否認控罪，並由控方讀出開案陳詞。

被告梁漢滔（29歲，報稱設計師），被控於2020年5月28日，在香港銅鑼灣利園山道鳳鳴大廈，管有40顆喉釘、噴漆、一把鉗及內載有汽油的玻璃瓶等。

據控方指，案發前4天，有示威者聚集在銅鑼灣及灣仔一帶，抗議國歌及國安法。警方先後接獲42宗投訴，包括縱火、非法集結及刑事損壞等。警方其後據情報，在案發當日於涉案大廈一酒店進行監視。期間，監視警員看見被告揹着一個黑色背包，及手持一個印有白色太極圈圖案的黑色環保袋離開一房間，警員在大廈地下截停被告。

警員在被告的背包中搜出載有約逾毫升汽油的塑膠瓶及玻璃瓶、一把長鼻鉗丶一 罐黑色噴漆和及40 顆喉釘 ；又於被告的環保袋中，搜獲4個未開封面罩濾芯，及2個未開封瀘罐式半面體面罩。 警員又調查被告曾出入的房間，發現有13支未開封的伏特加酒。而大廈閉路電視片段，亦拍到被告多次出入大廈。

案件編號：DCCC 37/2021