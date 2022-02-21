盧寵茂堅持清零　形容與病毒共存只會送去黃泉

新冠肺炎確診數字近日在本港幾何級數上升，社會上不時有人提出應與病毒共存。香港大學深圳醫院院長盧寵茂表示，香港應繼續堅持動態清零，形容與病毒共存的政策只是歐美國家無力抗疫的藉口，更是帶大家去「黃泉」。

盧寵茂今(21日)出席網上論壇時表示，過去在深圳工作經歷和學習到內地如何動態清零，希望大家明白動態清零是香港的目標。他指，因為採取與病毒共存的國家的死亡率，比採取動態清零的中國多很多，認為病毒是沒有可能共存，形容是只會帶大家去黃泉，批評只是歐美國家無力抗疫的藉口。

他又表示，雖然現時醫療系統難以容納所有患者，但認為一定有其他的措施，如方艙醫院，甚至封區等，認為並不是完全沒有可能。他建議，因不少市民居住環境擠迫，應該將輕症患者搬到隔離措施，例如方艙醫院、社區會堂、學校禮堂等，避免確診者在社區擴散。

盧又提到曾經要連續10多天只能留在深圳的辦公室吃飯盒隔離，被問到是否失去自由，他則表示，雖然自己的自由受到限制，但卻保障了大部分人的自由和健康。

在經濟方面，香港大學首席副校長王于漸認為經濟恢復與控制疫情有密不可分的關係，他指過去20至30年全球經濟體系高度融合，要走回頭路是沒有可能；而疫情嚴重影響全球供應鏈，但對香港而言卻不是物資上的供應，而是高端人才的供應短缺，若疫情繼續蔓延，恐怕會造成更大影響。

他認為在經濟低迷時最好多學習，增強經濟恢復後的競爭力，例如傳統產業要轉型改變。在政府方面，他認為政府應重新啟動出售房屋，使大量政府房屋資產用得其所，亦能使更多市民置業，解決貧富不均的問題。