專科醫生否認發布女子性愛影片　網上發現影片男子出庭作供

一名註冊專科醫生涉嫌在社交媒體平台上，多次發布一名女子的裸照和性愛影片，因而被控4項發布淫褻物品罪。他早前否認控罪，案件今天（21日）在東區法院開審，發現祼露相片的男子作。他稱在Telegram群組，見到一個寫有被告電話號碼的帳户，發布屬於受害人的性感相片及口交相片，便立即截圖，且連夜與受害女子到警署報案，但被告之後仍3次發布同類相片及影片。

報稱醫生的34歲被告婁子堅，被控於2020年5月16日、17日及22日，先後在社交媒體平台Telegram群組發布淫褻物品，即一張裸體女子X為一名男子口交的照片、一張裸體女子X坦露胸部的照片及兩段裸體女子X 坦露胸部及陰毛的影片。根據香港醫務委員會資料，婁在2011年開始行醫，2019年取得骨科專科資格。

男子Y首先作供，他與X互相認識。2020年5月14日，Y獲朋友告知一張X及Y的合照被人發布在Telegram群組「HK調教人妻之綜合J谷 香港人加油」內，Y想了解更多詳情，便加入該群組，發現相片由「Tititata123」發布，當Y點進該帳户的個人資料，發現其電話號碼與被告的號碼脗合，他與被告雖然稱不上互相認識，但過往曾有過節，故Y儲存了被告的電話號碼。同一晚，該帳户在同一群組發布一張X身穿白恤衫的性感相片。X及Y於翌日報警，但警方以沒有露點為由拒絕落案。

5月16日凌晨，Y發現涉案帳戶在同一群組再發布一張X的口交相片，雖然相中女子的頭部以馬賽克遮蓋，但X其後仍認出是自己就是相中人，並表示自己是被偷拍。兩人連夜到警署報案，並請求群組管理員將3張相片移除，管理員亦在翌日清晨承諾移除相片。

案件編號：ESCC2394/2020