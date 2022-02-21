港失業率維持3.9%跌勢中斷 仍有13.5萬人無工開

失業率連跌10個月後走勢中斷！根據政府統計處今日(21日)公布，去年11月至今年1月經季節性調整的失業率為3.9%，與去年10月至12月的數字相同。就業不足率則由去年10月至12月的1.7%，上升至1.8%。失業人數亦由上次14.3萬人，下跌至最新13.5萬人，減少約8,100人。同期的就業不足人數亦由6.68萬人上升至6.98萬人，增加約3,000人。

與去年10月至12月比較，在去年11月至今年1月期間，各行業不經季節性調整的失業率變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業和藝術、娛樂及康樂活動業，而下跌則主要見於製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業。就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，本地第5波疫情開始令勞工市場受壓，按行業分析，餐飲服務活動業的失業率在較上一個3個月期間上升0.3個百分點至6.2%，藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升1.3個百分點至5.3%，是由於本地疫情在1月惡化，阻礙該些行業活動。

他補充，另一方面有多個其他行業的失業率繼續下跌，當中製造業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊業的跌幅較為顯著。

展望未來，羅稱第6輪「防疫抗疫基金」的措施應能提供一些支援，估計將惠及6.7萬個企業、4萬架交通工具的營運者和75萬名人士，而勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。

工聯會權益委員會主任丘燿誠指出，失業援助金涵蓋範圍過於狹窄，只支援受第5波疫情影響的失業工友，開工不足及停工工友未能於抗疫基金6.0受惠，對於「餐搵餐食餐餐清」的基層打工仔女而言，失業與放無薪假的狀態差別不大，開工不足人士亦應受支援。

丘續指，政府制定措施時應更積極及主動聆聽各界的意見，推出的政策才能讓升斗市民受惠，並歡迎政府再次破格，對抗疫基金6.0補漏，為開工不足或停工的工友提供支援，例如為失業及開工不足人士發放每月9,000港元，為期6個月的津貼。