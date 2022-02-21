6.4非法集結案　黃之鋒上訴獲減刑2個月　官斥黃故意違法

壹傳媒黎智英等26人，因參與或煽惑他人參與2020年6月4日，維園舉行的未經批准集會而被起訴。其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前在區院承認明知而參與未經批准集結罪，被判監4個月至10個月不等。4人當中黃之鋒及梁凱晴認為刑期過重，上月中向上訴庭提出刑期上訴，上訴庭裁定就本案被判囚10個月的黃之鋒上訴得直，減刑至監禁8個月，其中6個月刑期與他其他案件的刑期分期執行，令原本因涉及3案共判囚27.5個月的黃之鋒，總刑期被減至監禁23.5個月。至於被判監4個月且已服刑完畢的梁凱晴，其刑期上訴被駁回並維持原判。上訴庭延至今天（21日），就判決頒發書面理據。

上訴庭法官潘敏琦稱，2名上訴人的大律師指，未經批准集結的嚴重性和懲罰，都應比非法集結輕，對此上訴庭並不認同。上訴庭認為，2罪都是為維護群眾聚集時的公共秩序，預防平靜被破壞而訂立，嚴重性應由涉及的集結人數、及對公共秩序造成的破壞而定。本案案發時雖然社會動盪趨向終結，但仍未完全平息。而且新冠疫情持續，這都是量刑時應考慮的因素。

除上述的危害公共秩序與公共衞生之因素，上訴庭亦指出，黃之鋒當日有接受傳媒訪問，梁凱晴當時則是區議員，他們故意違法，目的明顯是要鼓動其他人加入集結。這些都是加刑因素，無可避免須判處即時監禁。但綜合所有量刑因素後，上訴庭認為原審法官以15.5個月監禁作黃之鋒刑罰的考慮起點屬過高，遂改為12個月，因黃認罪減至8個月。在計算與其他案件的刑期總長後，有2個月可與其他刑期同期執行，餘下6個月則分期執行。

案件編號：CACC 101/2021