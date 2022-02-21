再有FB專頁訛稱拍賣扣押貨品　海關籲提高警覺

​香港海關今日（21日）澄清，從來沒有透過任何社交平台或網站拍賣充公貨物，指有關社交平台專頁和網站發出虛假信息企圖誤導消費者，並有侵犯知識產權之嫌，有可能觸犯本港《商品說明條例》及《版權條例》。海關除已要求相關社交平台營運方盡快移除相關信息及連結外，亦將聯絡國際刑警組織對事件作出跟進，呼籲公眾人士切勿上當受騙。

繼去年12月和今年1月後，海關近日再次發現有社交媒體用戶於Facebook社交平台開設專頁，附載3個購物網站的連結，訛稱香港海關將扣押貨品進行拍賣，並會把拍賣所得款項捐出以協助抗疫。而其中兩個分別於加拿大和新加坡註冊的網站，亦有刊出類似的字句作宣傳。

海關再次重申，在完成案件的法律程序後，會嚴格按照既定指引分類處置案中被充公物品。如果有關物品適合作公開拍賣，只會交由本港相關政府部門統籌跟進，絕對不會與任何外界人士及團體合作拍賣。海關續稱，如有關侵權行為涉及本港人士，會進行跟進調查；即使有關平台處於香港境外，只要涉及本地的刑事侵權活動，海關亦會把個案轉介有關境外執法機構共同跟進。