立會主席專車司機染疫　梁君彥居家工作

立法會秘書處今（21日）表示，接獲負責駕駛立法會主席梁君彥專車的司機通知，進行新冠病毒快速抗原檢測結果確診，最近的上班日期為2月18日，該名司機執勤期間一直都佩戴口罩。梁君彥已進行快速測試，結果沒有染疫，現已居家工作，並會再進行深喉唾液檢測，直至取得陰性結果才會返回立法會綜合大樓。

秘書處指，梁一直定期進行病毒檢測，獲悉他的司機初步確診後，他亦已進行快速抗原檢測，結果為沒有染疫，梁現已居家工作，並會再進行深喉唾液檢測，直至取得陰性結果才會返回立法會綜合大樓，而秘書處已安排為立法會主席專車，以及該名司機在綜合大樓曾逗留的地點進行消毒。

此外，秘書處今天亦接獲兩名議會事務部職員通知，其中一位經核酸檢測確診，而另一位的快速抗原檢測則染疫，兩人最近的上班日期為2月11和15日，工作地點為2樓的會議室2和4，以及2樓和3樓的職員辦事處。兩人在工作期間均全程佩戴口罩，秘書處已就他們的感染情況，告知當天在上述會議室主持遙距會議的議員邵家輝、吳永嘉和易志明。

秘書處已要求所有近日與上述3名感染職員接觸的工作人員接受檢測，並會消毒相關設施。有關人員須取得陰性結果後，才可返回綜合大樓工作。