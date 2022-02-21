除學生外　周四起入學校須打一針　惟毋須記錄針卡二維碼

除學生外，周四起進入學校的人需至少打一針。

周四(24日)「疫苗通行證」正式實施，除港府今日(21日)公布落實通行證措施外，教育局同日向全港幼稚園同中小學發信，詳述學校推行措施的安排。教育局指，除豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等進入學校時，須出示至少已接種第一劑新冠疫苗的紀錄，並於4月21日前完成接種兩劑新冠疫苗，措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施，但通行證安排並不適用於學生。

政府現已提升「安心出行」應用程式，以便利處所查核到訪者接種疫苗的情況。進入校園人士可使用更新版「安心出行」應用程式，並儲存電子疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」二維碼。當他們掃描場地二維碼後，程式會自動顯示儲存在手機內的電子針卡或「豁免證明書」二維碼，方便學校檢視訪客是否符合要求，但學校毋須掃描及記錄出入校園人士的電子針卡或「豁免證明書」二維碼。

教育局又說，學校需妥善保存一份疫苗紀錄的名冊，內含直接僱用的教學人員、非教學人員以及經常出入校園的人士，例如興趣班導師的接種疫苗記錄，供教育局有需要時作查核。而有關人士應妥善保存接種或檢測紀錄的原件，在有需要時出示學校或教育局。學校亦需就其學生之接種紀錄作相應安排。

教育局提醒學校，應於「疫苗通行證」實施日期前盡快為學校申請「安心出行」場所二維碼，並於進入學校位置的當眼處張貼足夠的二維碼，以方便教職員、人士及訪客在進入學校時使用。