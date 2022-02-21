美國雅培3款嬰兒奶粉疑含腸桿菌及沙門氏菌　有進口商曾轉售內地

因應美國食品及藥物管理局發出通知，指當地出現數宗阪崎氏克洛諾菌(前稱阪崎氏腸桿菌)及沙門氏菌嬰兒感染個案，食安中心早前公布，美國雅培3款嬰兒奶粉疑與事件有關。中心跟進調查顯示，涉事產品雖未曾在港出售，惟有受影響產品曾進口香港以供轉售至內地。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。

根據美國食物及藥物管理局資料，受影響產品為雅培Similac、Alimentum及EleCare嬰兒配方奶粉，當局呼籲消費者不要食用符合以下條件的有關產品，包括產品號碼首兩組數字為22至37；容器上的號碼包括K8、SH或Z2及食用期限為2022年4月或以後。

中心之後繼續跟進事件，進一步調查發現該進口商曾進口受影響嬰兒配方奶粉，包括Similac Pro-Advanced Powder、UK Elecare HMO 和UK Alimentum HMO，並轉售至內地。目前有部分擬出口內地的有關產品則於進口後一直存放於倉庫，並沒有流出市面。食安中心已巡查有關倉庫並封存有關產品，指示負責人將餘下產品全部銷毀，並已將有關事件通報內地有關當局。