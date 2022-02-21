港鐵添49名員工及外判工染疫　若情況惡化或調整服務

港鐵再有員工染疫。港鐵表示，截至今日(21日)傍晚6時，過去24小時共收到49名員工及承辦商人員初步確診新冠肺炎，當中36名是港鐵員工，13名是承辦商人員。港鐵在第5波疫情至今已錄得200多宗涉及車務、維修員工和承辦商人員確診個案，尚未計及因被衞生防護中心列作密切接觸者、居所所在大廈被圍封而需接受強制檢測等而未能上班的個案。

在13宗經核酸測試初步確診的個案中，分別涉及站務、車務、維修及後勤員工，以及承辦商的清潔、保安人員。至於36宗在快速測試驗出病毒的員工及承辦商人員，則分別涉及站務、鐵路及輕鐵車務、維修及後勤員工，以及承辦商清潔及維修的人員。

港鐵指，服務現時維持正常，會密切注視事態發展，一旦情況惡化，影響到日常營運的人手安排，港鐵有可能短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。

所有初確診者正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，為審慎起見，港鐵正追蹤有關個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動，同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點。