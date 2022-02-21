36噸冷藏牛肉及豬皮驗出帶新冠病毒　食安中心悉數銷毀

再有冷凍食物驗出帶新冠病毒。食物環境衞生署食物安全中心公布，收到衞生署的檢測報告，指在預防性檢測中驗出4個進口冷藏食品包裝樣本，驗出新冠病毒，涉及36噸分別來自巴西及波蘭的冷藏牛肉及豬皮，現已銷毀。

食安中心早前從一批約1,100箱，約重29公噸的由巴西經海運進口冷藏牛肉，抽取共36個樣本進行檢測，化驗結果顯示1個外包裝樣本及2個內包裝樣本驗出病毒。該批牛肉進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。

此外，食安中心早前亦從一批約300箱，約重7公噸的由波蘭經海運進口冷藏豬皮，抽取共12個樣本進行檢測，化驗結果顯示1個內包裝樣本驗出病毒。該批豬皮進口後一直存放於荃灣一倉庫，沒有流出市面。

得悉檢測結果後，食安中心巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，亦已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀。食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

為防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入，食安中心自2020年年中開始加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家及地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝，至今已抽取超過29,000個食物及其包裝樣本作病毒檢測。除上述樣本外，只有去年8月公布的䱽魚及包裝樣本，以及去年11月公布的烏賊片表面樣本及內包裝樣本檢測出病毒。

食安中心會繼續抽取各款進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測。在檢測期間，受檢食物批次會先被存倉，直至化驗完成並顯示結果為陰性才會准許推出市場銷售，確保受影響的食物不會被分發到市場出售。