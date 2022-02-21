社署6間辦事處有職員染疫　須暫時關閉

社會福利署今日(21日)宣布，因為有職員確診、初步確診或懷疑感染新冠病毒，6間辦事處須暫時關閉，包括柴灣社會保障辦事處、北馬鞍山綜合家庭服務中心、南青衣綜合家庭服務中心、粉嶺綜合家庭服務中心、土瓜灣綜合家庭服務中心及南大埔社會保障辦事處。涉事職員工作時一直有佩戴口罩，並體溫探測正常。

確診個案方面，該宗在柴灣社會保障辦事處的個案涉及1名社會保障助理，最近上班日為本月18日；北馬鞍山綜合家庭服務中心的個案涉及1名2級工人，南青衣綜合家庭服務中心的個案涉及1名社會工作助理，兩人的最近上班日同為2月16日。

初步確診個案方面，粉嶺綜合家庭服務中心的個案涉及1名助理文書主任，最近上班日為2月17日；土瓜灣綜合家庭服務中心的個案則涉及1名兼職合約福利支援及聯絡助理，最近上班日為2月16日。

上述辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作，中心職員會於等候檢測結果期間在家工作。市民如有查詢，可於辦公時間致電相關服務單位。