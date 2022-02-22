的士收八達通交易宗數回落　八達通延免收手續費「箍客」

政府新一份財政預算案明日(23日)出爐。就去年財案宣布派5,000港元電子消費券，4間指定電子支付營運商之一的八達通公司接受東網專訪時表示，受惠於消費券帶動，去年八達通的士業務增長理想，逾1.7萬名的士司機已支援八達通支付；其全年收款額亦按年飆升4倍，惟電子消費券使用期已達尾聲，加上疫情復燃，近日的士司機使用收車資的交易明顯減少。為鼓勵的士業界繼續使用八達通收車資，八達通公司稱今年內無意向的士司機收取手續費。

本港現時有約1.8萬輛的士、活躍的士司機約4萬人。八達通營業及市務總監李玉兒表示，的士對電子支付的需求一直存在，尤其是疫情下乘客更關注衞生健康。2020年約1萬名的士司機已加入八達通支付，而去年增長更超出預期，達至逾1.7萬人，即全行逾4成司機肯用八達通收車資。

去年全年合計，的士八達通收款金額按年升約4倍。李認為增幅理想，特別是受惠於消費券效應，去年8至10月的增長強勁，並一直持續至今年1月底。惟第五波疫情爆發，市民減少出行，交通業首當其衝，今月上半旬的跌幅明顯。

李玉兒指，為推動的士業，至今已推出不同優惠，例如下月起再推新開戶的士司機可獲150港元回贈；介紹同行可獲100港元回贈。至於手續費方面，八達通將延續全免安排，稱「今年內無打算徵收手續費」，故未見有司機因而「退機」。她又總結以往的士司機卻步使用八達通收車資的原因，包括年長人士使用科技面對困難、電子支付過數滯後、憂電子支付少收「貼士」等，但相關問題已陸續改善。

的士以外業務表現亦有增長，李表示去年全港八達通零售支付點增至超過14萬，按年增加近4萬個，其應用程式下載量更達400萬次。她透露，短期內將為中小商戶推出新推廣優惠；紅色專線小巴方面，60至64歲長者本月27日起可享用2元乘車優惠，預計年內將有更多紅色小巴路線會支持八達通。

另外，5,000港元電子消費券去年8月1日發放至今。李表示，大部份經八達通登記的市民已領取並用完全數三期消費券，她提醒小部分人士須於今月28日前用畢首兩期4,000港元消費券，才可領取最後一期1,000港元消費券。